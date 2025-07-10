В ЭИСИ обсудили тренд на многодетность как основное направление будущего

В продвижение образа многодетной семьи необходимо вовлекать представителей креативных экономики. Об этом заявила политолог, директор образовательного проекта «Управление стратегическими коммуникациями» РАНХиГС Виктория Карпова на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) по теме «Традиция будущего: семья как основной тренд России».

По ее словам, сегодня наблюдается принципиально новая рамка осмысления семьи в стране.

«Не только как ценности, но и тренда, как направления смыслового и культурного лидерства. Это качественный переход: от поддержки как меры – к формированию ценностной моды на семью, родительство, многодетность», — сказала она.

Директор департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов подчеркнул, что тренд на создание большой семьи в России усиливается. По данным исследования ВЦИОМ, большая семья уже становится модой.

«Это действительно сформировалось на уровне установки. При ответе на вопрос относительно того, какие эмоции вы испытываете, когда сталкиваетесь с семьей, в которой воспитывается трое и более детей, бесспорно, доминируют положительные эмоции: это уважение (59%), радость (39%), гордость (29%), надежда (12%) и (8%) – доверие», — отметил Мамонов.

По его данным, большинство россиян поддерживают модель традиционных семейных ценностей, которую государство обозначает как приоритет.

«84% сегодня заявляют о том, что важно сохранять традиционные семейные ценности, культуру материнства и отцовства и поддерживать многодетность», — подчеркнул он.

Замдиректора направления «Социальные проекты» — директор дивизиона «Семья и демография» АСИ Григорий Сайфуллин подчеркнул важность многодетной семьи для обеспечения устойчивости народа.

«Поэтому важно, чтобы возможность создания семьи, рождения первых детей произошла раньше. Нужно помогать молодым людям готовиться к семейной жизни, создавая семью раньше, а создавшие не развестись. В России сегодня существуют беспрецедентные меры поддержки семьи», — сказал он.