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Турция может заблокировать доступ к Telegram

Турция может заблокировать Telegram из-за каналов по продаже наркотиков

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Rafael Henrique/Global Look Press/Keystone Press Agency

Турция может заблокировать доступ к Telegram из-за выявленных каналов по продаже наркотиков и пропаганде азартных игр. Об этом сообщает издание Sabah.

«Telegram, широко распространенное в Турции приложение для обмена сообщениями, превратилось в «криминальное болото»», — говорится в материале.

Такую характеристику мессенджер получил из-за того, что через него в Турции велась продажа наркотиков, пропаганда проституции и азартных игр, в Telegram также распространяли видео с педофилией, пишет издание.

До этого в Турции временно был заблокирован Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Решение было принято после того, как соцсеть заблокировала сообщения с соболезнованиями в связи с убийством главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Спустя неделю социальную сеть решили разблокировать.

В России Роскомнадзор внес соцсеть Instagram в реестр запрещенных сайтов в марте 2022 года.

Ранее компания Nike частично приостановила работу в Турции.

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