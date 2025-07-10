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В России оценили реальность запрета фастфуда

Депутат Тумусов: в России не получится полностью запретить фастфуд
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Ввести в России полный запрет фастфуда нереально, хотя такие предложения периодически возникают. Об этом НСН рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

По его словам, данная тема недавно поднималась в ходе круглого стола. Вместо запрета на другую еду депутат призвал проводить с россиянами разъяснительную работу, причем с детства.

«Людям просто надо объяснять, что, например, мы потребляем соли в четыре раза больше, чем нужно нашему организму. <...> Некоторые ограничительные меры в отношении фастфуда могут быть, но полного запрета не будет точно, это невозможно», — подчеркнул Тумусов.

Результаты опроса, проведенного Аналитическим центром Университета «Синергия», с которыми ознакомилась «Газета.Ru», до этого показали, что 39% считают, что в России необходимо на законодательном уровне запретить продажу детям сладостей, газировки и фастфуда по аналогии с алкогольной продукцией. Они уверены, что неправильное питание угрожает здоровью подрастающего поколения. Против подобного запрета выступают 48% россиян, еще 13% затруднились с ответом.

Ранее россиян призвали отказаться от фастфуда в жару.

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