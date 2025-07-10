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«При желании могут»: адвокат рассказал, оштрафуют ли за «косяк» в Telegram

Адвокат Жорин: правоохранители могут оштрафовать за подарок с изображением марихуаны в Telegram
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Telegram выпустил эксклюзивные подарки в рамках коллаборации с рэпером Snoop Dogg, среди которых есть экземпляры с изображением марихуаны. Если пользователь не демонстрирует подарок публично, риск штрафа крайне низок, заявил «Газете.Ru» адвокат Сергей Жорин. По его мнению, самой платформе штраф тоже не грозит.

«Правовых оснований для санкций против Telegram, по моему мнению, нет. Следует учитывать: применяется статья 6.13 КоАП РФ («Пропаганда наркотических средств») — она запрещает распространение информации, побуждающей к употреблению или представляющей наркотики в привлекательной форме. Появление изображения «косяка» в Telegram Gifts не могло восприниматься как пропаганда. Кроме того, эти подарки можно скрыть или отключить, а пользователь не обязан их покупать или демонстрировать — это снижает риск формального обвинения платформы», — сказал адвокат.

Жорин заявил, что «при желании» правоохранители могут инициировать дело. По словам адвоката, по той же статье был привлечен к ответственности его доверитель Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) за татуировки с изображением, похожим на марихуану. Адвокат подчеркнул, факт наличия такого подарка в коллекции пользователя не является правонарушением.

«По статье 6.13 КоАП РФ требуется активное распространение или демонстрация «в целях потребления». Если пользователь не демонстрирует подарок публично — риск штрафа крайне низок. Даже если демонстрация происходит в мессенджере при приватных настройках, ее трудно квалифицировать как нарушение», — сказал адвокат.

Отправка таких подарков не влечет ответственности для пользователей, поскольку нужно доказать, что даритель таким образом умышленно пропагандировал наркотики, отметил юрист.

«Если передача носит частный характер и не направлена на поощрение употребления — состава правонарушения нет. Получатель, который не стремился к получению такого подарка, не несет ответственности даже при его наличии и отсутствии демонстрации. Могут ли оштрафовать того, кто не хотел принимать подарок? Нет. Статья 6.13 КоАП РФ направлена на распространителей контента, а не на получателей. Незнание, нежелание принимать подарок или отсутствие доступа к его демонстрации — исключают ответственность», — заявил он.

Ранее в Госдуме предложили на порядок увеличить штрафы за пропаганду наркотиков.

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