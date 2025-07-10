Пропавшего серфера нашли на необитаемом острове у побережья Австралии

Австралийский подросток пропал, когда занимался серфингом, и был найден живым на необитаемом острове. Об этом сообщает News.com.au.

На этой неделе 19-летний Дарси Дифхолтс отправился кататься на доске у пляжа Уан-Три на севере Нового Южного Уэльса и исчез. Родные и спасатели несколько часов искали подростка, опасаясь худшего. Его отец, Терри Дифхолтс, просил помощи в социальных сетях. Поиски велись на лодках и дронах от мыса Бэр-Пойнт до пляжа Пеббли-Бич.

Утром 10 июля юношу нашли живым на удаленном острове Норт-Солитари, который расположен в 13 километрах от берега. Отец Дарси назвал это «чудом на миллион». Мужчина не может поверить, как его сын выжил, будучи унесенным течением на такое расстояние. Тем временем молодой человек получил медицинскую помощь и находится под наблюдением врачей.

Ранее на пляжах Австралии заболели более 100 серферов из-за таинственной морской пены.