Novinky: в МВД Чехии не исключили иностранный след в кибератаке на ведомство

МВД Чехии подверглось кибератаке, есть вероятность того, что к этому причастно иностранное государство. Об этом сообщило издание Novinky, ссылаясь на первого вице-премьера и главу ведомства Вита Ракушана.

«Глава МВД Вит Ракушан сообщил о хакерской атаке на компьютерные системы ведомства. По словам министра, это не была программа-вымогатель, то есть связанная с кражей данных с целью получения выкупа. Ракушан не исключил участия в атаке иностранного государства», — сказал он.

При этом, как сказал министр, утечки секретных и персональных данных чешских граждан не произошло.

«Инцидент не касается IT-систем полиции, пожарной охраны или ключевых государственных реестров», — уточнил Ракушан.

Издание отметило, что министр не уточнил, когда произошла атака и какие конкретно системы были атакованы.

До этого ведущий инженер компании из сферы облачных услуг CorpSoft24 Михаил Сергеев рассказал «Газете.Ru», что проукраинские хакеры используют подставные личные данные и украденные банковские карты для аренды серверов на территории России с целью проведения DDoS-атак на российские же компании.

Ранее российские разработчики ПО для используемых на СВО дронов подверглись хакерской атаке.