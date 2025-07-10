Роспотребнадзор напомнил о сокращенном рабочем дне в жару

Роспотребнадзор: рабочий день надо сокращать при температуре в офисе выше 28,5°C

Во время жары температура воздуха в рабочем помещении должна держаться на уровне 24-25°C. Если в офисе нет кондиционера, то работодателям рекомендуется сокращать рабочий день, говорится на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве посоветовали сократить рабочий день на час, если температура воздуха в помещении достигает 28,5°C. При повышении о 29°C — на 2 часа, а если помещение нагрелось до 30,5°C — на 4 часа.

При работах на открытом воздухе в жару необходимо делать перерывы по 10-12 минут и уходить на это время в охлаждаемые помещения, чтобы избежать перегревания организма. При температуре воздуха выше 32,5°C не рекомендуется работать на улице вовсе. В таких случаях специалисты советуют изменить распорядок рабочего дня и перенести смены на утреннее или вечернее время.

В целях профилактики обезвоживания организма, рекомендуется пить воду в достаточном количестве. При повышенном потоотделении следует пить подсоленную воду или кисломолочные напитки, например, обезжиренное молоко или сыворотку. Жидкость не должна быть холодной, лучше пить воду и другие напитки комнатной температуры.

В жаркую погоду может ухудшаться самочувствие не только у людей, но и домашних животных. Поэтому владельцам необходимо принять меры, чтобы помочь питомцу легче пережить жару.

Специалисты советуют гулять с собаками утром и вечером. С собой необходимо брать воду. В квартире у питомцев также должен быть постоянный доступ к миске с водой. Если животное отказывается есть, не надо насильно кормить его. В рацион можно включить влажные корма, фрукты и овощи.

По словам экспертов, помочь пережить жару может и смачивание лапок, головы и живота. Можно также постелить охлажденный коврик, который продается в зоомагазинах. От кондиционеров лучше отказаться, так как питомец может простудиться.

Ранее россияне ответили, какие способы помогают им спасаться от жары.