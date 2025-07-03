Мать закрыла дочь в машине под палящим солнцем и ушла на работу, ребенка не спасли

В США мать оставила девятилетнюю дочь в раскаленной машине и ушла на работу

В США девятилетняя девочка, которую мать оставила в раскаленной машине, не смогла выбраться и не выжила, сообщает ABC News.

Инцидент произошел 1 июля в Хьюстоне, штат Техас. В тот день 36-летняя женщина оставила свою белую Toyota Camry на парковке предприятия, где затем работала примерно с 6 утра до 2 часов дня.

Мать оставила в салоне запас воды и частично опустила окна, но ребенок оставался без присмотра в автомобиле при температуре около 34°С несколько часов. Вернувшись с работы, женщина обнаружила, что дочь не подает признаков жизни. Ребенка доставили в больницу, но врачи оказались бессильны.

Местный шериф Эд Гонсалес подчеркнул, что этот случай отличается от большинства подобных трагедий, которые чаще объясняются случайностью. Ведется расследование. Детективы допрашивают мать и ждут результатов вскрытия, чтобы предъявить ей обвинения.

Раннее женщина облила спящего мужа кипящим маслом и заперла в комнате.