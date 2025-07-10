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Девушка из Нижегородской области познакомилась с участником СВО и пропала

Baza: 17-летняя девушка из Нижегородской области сбежала из дома с участником СВО
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Telegram-канал «Baza»

Девушка из Нижегородской области уехала в другой регион знакомиться с родителями парня и пропала. Подробности истории сообщает Baza.

В августе 2024 года 17-летняя Алина (имя изменено) из Лукояновского района познакомилась в интернете с 21-летним Алексеем. В тот момент он находился на СВО, но в мае приехал домой к девушке, чтобы познакомиться с ее родителями. Молодой человек заявил, что уже исполнил контрактные обязательства и уволен из армии.

После встречи с Алексеем родители Алины отпустили дочь в Красноярский край, где живет семья ее избранника. Девушка ежедневно выходила на связь с близкими, делилась текущими новостями, но 2 июля сообщила, что Алексея разыскивают сотрудники военной комендатуры. Оказалось, что юноша просто уехал в отпуск и решил не возвращаться на фронт. 4 июля Алина сообщила матери о планах поехать с возлюбленным на Дальний Восток.

Мать девушки немедленно написала заявление в полицию. Алину и Алексея разыскивают.

Ранее 14-летняя школьница из Екатеринбурга, которую мигрант увез в Челябинск, уехала с ним добровольно.

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