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На «Госуслугах» появятся новые сервисы

Аппарат Григоренко: на «Госуслугах» появятся 35 новых жизненных ситуаций
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Александр Кряжев/РИА Новости

В 2025 году на «Госуслугах» для граждан и бизнеса появятся 35 новых «жизненных ситуаций». Об этом РИА Новости рассказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

В публикации отмечается, что на заседании подкомиссии по вопросам повышения качества оказания государственных услуг были утверждены приоритетные сервисы «жизненные ситуации».

В их список войдут: покупка недвижимости, оформление опеки, подача документов в суд в электронном виде, дистанционное участие в заседаниях с веб-камерой, поступление в колледж и техникум, запись на детские кружки и секции, а также отдых и оздоровление детей, волонтерство, оформление соцобслуживания и прохождение диспансеризации.

До этого в минцифры России рассказали, что на «Госуслугах» заработал сервис по оформлению социальных вкладов и счетов, который доступен для льготных категорий граждан, получающих социальные выплаты и являющихся клиентами банков-участников программы.

Ранее сообщалось, что на «Госуслугах» может появиться сервис для получения всех видов справок.

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