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В Подмосковье трехлетний ребенок закрылся в квартире и вышел на карниз балкона

В Подмосковье спасатели сняли трехлетнего мальчика с карниза пятого этажа
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На юге Московской области спасатели спасли трехлетнего мальчика, сняв его с карниза пятого этажа. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».

Инцидент произошел 8 июля в поселке Серебряный пруд. Звонок в экстренные службы поступил от родителей ребенка. Они рассказали, что «на минутку вышли из квартиры», а их сын закрыл дверь на задвижку. Спасателей вызвали для того, чтобы они вскрыли дверь, однако позже ситуация резко изменилась.

«Пока спасатели 207-й пожарно-спасательной части вскрывали дверь профессиональными инструментами, чтобы попасть в квартиру, мальчик вышел на балкон через открытую дверь. Он перелез через парапет и оказался на карнизе пятого этажа», — рассказали в пресс-службе.

О случившемся спасателям сразу же сообщили очевидцы. Они же растянули внизу одеяло, чтобы смягчить падение в случае, если ребенок сорвется.

Работники подразделения ускорились и вскрыли замок за несколько минут, зашли в квартиру и осторожно сняли ребенка с карниза.

Ранее стало известно, что в Татарстане девочка чудом выжила, выпав из окна многоэтажки.

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