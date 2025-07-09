В Госдуме оценили слова протоиерея о «дохлых и развратных бабах»

Протоиерей Андрей Ткачев заявил, что «бабы стали дохлые, трусливые и развратные». Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов заявил «Газете.Ru», что не разделяет слова Ткачева о женщинах.

«Я все-таки был воспитан людьми, жившими в петербургской духовной традиции — это люди, которые были известными богословами, философами, историками, проповедниками. Поэтому не могу разделить риторику отца Андрея Ткачева. Такие выражения мне не близки. Совершенно и не представляю, чтобы кто-то из уважаемых мной священнослужителей Петербурга мог бы себе позволить подобного рода выражения», — сказал депутат.

Милонов подчеркнул, что «не хочет никого осуждать», это дело священного синода святейшего патриарха.

До этого протоиерей Андрей Ткачев сопоставил историческую роль семьи с современными тенденциями, отметив резкое снижение рождаемости. Он заявил, что женщины «стали дохлые, трусливые, развратные и не хотят рожать».

Ранее в РПЦ назвали часть россиян «развратными сусликами».