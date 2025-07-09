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Участникам СВО вручили партбилеты «Единой России»

«Единая Россия» вручила партбилеты бойцам СВО в центре реабилитации
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Партия «Единая Россия»

В Едином центре поддержки и реабилитации участников специальной военной операции состоялось вручение партбилетов «Единой России». Мероприятие провел секретарь генсовета партии Владимир Якушев, сообщается на сайте «Единой России».

Партбилеты получили Кирилл Пастухов, Алексей Вяткин, Евгений Макаров, Альберт Ожиганов и Илья Кудымов. Все они одержали победу на предварительном голосовании партии.

Во встрече также приняли участие 20 бойцов спецоперации, секретарь регионального отделения партии и губернатор Алексей Текслер.

В ходе мероприятия Якушев обсудил с участниками СВО меры поддержки, которые требуют доработки на законодательном уровне.

«Сегодня одна из важнейших задач, которой занимается партия, все наши законодатели, это, конечно, создание системы мер поддержки участников СВО и членов их семей. Сегодня уже порядка 140 законов приняты в этой части. Все партии единогласно голосовали за них. В этом плане мы все выступаем единой президентской командой», — заявил он.

Секретарь генсовета партии особо отметил работу регионального отделения фонда «Защитники Отечества». Здесь участникам спецоперации доступны все социальные услуги и уже 52 государственные. Кроме того, к концу года фонд планирует оказывать 100 госуслуг, что значительно сократит время на оформление необходимых документов.

«Этот опыт нужно тиражировать», — подчеркнул Якушев.

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