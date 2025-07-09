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В Подмосковье началось строительство крупнейшего в России и Европе молочного комплекса

Новый молочный завод появится в Сергиево-Посадском округе Подмосковья
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Пресс-служба правительства и губернатора Московской области

В Сергиево-Посадском округе Московской области стартовало строительство крупнейшего в России и Европе животноводческого комплекса. Церемония закладки первого камня прошла близ села Окаемово, сообщает пресс-служба правительства и губернатора региона.

Проект направлен на создание единой экосистемы, которая объединит производство, развитие сельских территорий и заботу о людях и природе. В мероприятии приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, председатель совета директоров АПХ «Зеленая Долина» Сергей Юдин, а также сотрудники холдинга и студенты местного колледжа.

«Этот проект очень значим в рамках президентских программ, направленных на продовольственную безопасность нашей страны. Может быть, не все знают, что два из трех орденов Ленина Московская область получила именно за инновационное сельское хозяйство. Когда-то в Подмосковье производили порядка 2 млн тонн молока в год, и я уверен, что если подходить с умом, применять современные технологии, работать эффективно, то многое получается», — отметил Воробьев.

По словам губернатора, в регионе существует дефицит молока, поскольку крупнейшие компании перерабатывают значительные объемы сырья для производства разнообразной продукции.

«Здесь рядом находится «Сырная долина», которая также очень нуждается в сырье. Поэтому строительство такого крупного комплекса очень важно для нас», — добавил он.

В рамках проекта построят животноводческий комплекс (МегаКомплекс) и молочный завод. Планируется ежегодно выращивать 12,4 тыс. нетелей, производить 372 тыс. тонн кормов и 216 тыс. тонн молока. Сырье будет перерабатываться в продукцию для внутреннего рынка, включая сухое молоко, концентрат молочного белка и жир. Строительство соответствует задачам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Инвестиции в проект составят более 40 млрд рублей, а реализация создаст свыше 1 тыс. рабочих мест. При этом АПХ «Зеленая Долина», совместно с которой реализуется проект, сможет рассчитывать на поддержку от правительства Московской области, включая компенсацию затрат на создание объектов АПК, развитие инфраструктуры, приобретение техники и оборудования, а также субсидии, льготное кредитование и налоговые льготы.

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