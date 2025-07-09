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Бойцы СВО осудили РПЦ за призывы к запрету празднования дня Ивана Купалы

ДШРГ «Русич» осудила призыв РПЦ запретить празднование дня Ивана Купалы
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Keystone Press Agency/Global Look Press

Участвующие в специальной военной операции на Украине бойцы диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич» осудили призыв Русской православной церкви (РПЦ) ввести уголовное преследование за празднование дня Ивана Купалы. Об этом пишет Telegram-канал подразделения.

Военнослужащие подчеркнули, что автор подобной инициативы не уделяет столь же пристального внимания распространению в России ваххабизмарелигиозно-политическое течение в исламе, заключается в очищении ислама от влияний домусульманских, языческих форм верований, культурных, этнических или каких-то других особенностей тех или иных мусульманских народов и различных сект.

»[РПЦ] выступает против старых русских праздников, потому что якобы они не укладываются в церковные каноны, которые для очень многих русских людей уже стали не важны», — заявили бойцы «Русича».

Военнослужащие также подчеркнули, что среди российских солдат все чаще встречаются именно язычники, а не христиане. В ДШРГ в целом усомнились в адекватности инициаторов возможного запрета празднования дня Ивана Купалы и жестко высказались на эту тему, заявив, что «деды забыли принять таблетки».

Накануне представитель РПЦ, протоиерей Виталий Рыбаков заявил, что в России нужно ввести уголовную ответственность за празднование дня Ивана Купалы. Он также выразил мнение, что праздник не имеет ничего общего с корнями российской государственности, а его традиции — не имеют исторических оснований.

В сентябре прошлого года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал распространение неоязычества в армии риском «деформированной духовности». Глава РПЦ добавил, что в тяжелых условиях войны существует большой риск увлечения военнослужащих неоязыческими проповедями.

Ранее патриарх Кирилл заявил о формировании мирового «нового язычества».

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