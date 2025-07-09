В России зафиксировано замедление роста стоимости поездок на такси

За прошедший год рост средней стоимости минуты поездки на такси замедлился. Об этом сообщили в Яндекс Такси после анализа данных по динамике цен на такси во всех тарифах, кроме корпоративных.

При исследовании проводилось сравнение средней стоимости минуты поездки за период с июля 2024 года по июнь 2025 с годом ранее. Статистика за 12 месяцев учитывает сезонные колебания и рассчитывалась для регионов с городами-миллионниками.

Согласно полученным данным, рост цен на такси в России замедлился. По мнению аналитиков, это стало следствием эффекта высокой базы прошлых лет, когда стоимость поездки увеличивалась в связи с дефицитом водителей и перестройкой рынка в ответ на изменения в экономике страны.

Также на снижение цен на такси оказало влияние расширение предложения — свободных машин чаще хватало на всех желающих, потому повышающие коэффициенты активировались реже. В частности, зимой этого года из-за хорошей погоды во многих регионах средняя стоимость минуты росла гораздо медленнее, чем в 2024: в декабре — в 1,5 раза, в январе — в два раза.

Текущие темпы роста цен на такси в компании объяснили дальнейшим удорожанием машин и их обслуживания, ужесточением миграционной политики и необходимостью поддерживать уровень дохода водителей для их удержания на рынке.