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Москвичке прислали из Германии радиоактивного попугая

В Россию не пустили попугая из Германии, излучающего радиацию
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Радиоактивную посылку из Германии остановили на Центральной почтовой таможне. Об этом сообщает ФТС России.

Посылку, в которой находилась керамическая фигурка попугая, должна была получить жительница Москвы. Однако при проверке сработала система «Янтарь» — сувенир не прошел радиационный контроль.

Таможенники достали опасного попугая и обнаружили, что доза излучения на поверхности изделия превышает естественный радиационный фон в 20 раз. Причиной стало наличие следов радионуклида радий-226, предположительно, в составе краски, покрывающей статуэтку.

В результате посылка вернулась в страну отправления.

Ранее россиянку, вернувшуюся из Египта, задержали на таможне из-за природных сувениров в багаже.

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