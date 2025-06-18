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Россиянку, вернувшуюся из Египта, задержали на таможне из-за природных сувениров в багаже

В Калининграде у отдыхавшей в Египте женщины таможенники изъяли из вещей кораллы
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ФТС России

Возвращение с отдыха в Египте для жительницы Калининградской области закончилось составлением в отношении нее двух административных протоколов за находку в ее багаже. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы России в Telegram-канале.

Сотрудники аэропорта остановили россиянку, которая проходила по «зеленому» коридору и забрали ее багаж на контроль.

«С помощью рентген-машины в ее багаже инспекторы нашли окаменелости неправильной формы, схожие с кораллами», — рассказали в ведомстве, добавив, что в общей сложности туристка везла 26 природных сувениров.

Экспертиза подтвердила, что найденные окаменелости — это кораллы отряда Мадрепоровые. Для их провоза у женщины должны были быть разрешительные документы, но она пояснила, что о правилах не знала.

В отношении нарушительницы таможенники составили административные протоколы по статьям «Недекларирование» и «Несоблюдение запретов и ограничений». Женщине грозит штраф.

Ранее в Благовещенске таможенники поймали мужчину с килограммом золота в аккумуляторе.

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