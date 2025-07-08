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Братья устроили поножовщину из-за доставшейся в наследство квартиры в Москве

В Москве мужчина напал на брата и его жену с ножом из-за квартирного спора
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Shutterstock

В Москве спор между братьями из-за квартиры закончился поножовщиной. Подробности семейного конфликта, начавшегося еще в 2023 году, сообщает mk.ru.

Уже больше двух лет два брата, 31 и 39 лет, не могут поделить доставшуюся им в наследство трехкомнатную квартиру на улице Тихомирова в Северном Медведково. Старший не работает и постоянно конфликтует с младшим и его 26-летней женой, которые живут в одной из комнат.

В конце концов младший брат установил в квартире камеры. Старший неоднократно провоцировал скандалы, бросался вещами и вел себя неадекватно. В ночь инцидента он заклеил камеры, а утром 8 июля, увидев их включенными, напал на соседей. Агрессор избил своего родственника тростью, а затем ранил его жену ножом.

Девушка с криками выбежала из квартиры и вызвала скорую. Она получила рану длиной 5 см и глубиной 1,5 см, ее госпитализировали. Муж с травмой предплечья обратился в травмпункт. Пара также отнесла заявление в полицию, предоставив видеозаписи с камер. Следствие продолжается.

Ранее на Алтае двое братьев сожгли квартиру после ссоры с матерью из-за плохих оценок.

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