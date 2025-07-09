Хинштейн рассказал о погибших и раненых в результате удара ВСУ по пляжу в Курске

Трое мужчин, один из которых — сотрудник Росгвардии, погибли в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пляж «Городской» в Курске. Число пострадавших выросло до семи, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, росгвардеец выехал на пляж после того, как стало известно об атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Когда старший сержант эвакуировал людей, произошел второй взрыв, в результате которого он погиб. Хинштейн выразил искренние соболезнования семье сотрудника Росгвардии.

«Обязательно представим к госнаграде сотрудника, который погиб, оказывая помощь людям», — написал глава региона.

Хинштейн отметил, что среди пострадавших — пятилетний мальчик, получивший осколочные ранения и ожоги.

«Пять человек, включая ребенка, в тяжелом состоянии. Врачи делают все, чтобы их спасти», — сообщил он.

Врио губернатора назвал удар по пляжу в летний вечер во время праздника «беспрецедентным по своей жестокости». Он подчеркнул, что ВСУ атаковали «место, где даже близко нет военных объектов».

До этого исполняющий обязанности главы Курска Сергей Котляров сообщил, что несколько домов в Железнодорожном округе города получили повреждения в результате атаки БПЛА. По его словам, власти окажут жителям помощь в восстановлении поврежденного имущества.

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