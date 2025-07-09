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В Петербурге студентка собрала для организации выпускного миллионы и исчезла с деньгами

В Петербурге студентка собрала на выпускной 7 млн рублей и исчезла с деньгами
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Depositphotos

В Санкт-Петербурге выпускной студентов шестого курса Педиатрического университета, запланированный на 12 июля, оказался под угрозой срыва, поскольку за несколько дней до мероприятия 7 миллионов рублей, собранных на праздник, исчезли вместе с сокурсницей. Об этом пишет «Фонтанка».

Почти 400 студентов сдали на организацию выпускного по 18 тысяч рублей. Деньги переводились через ответственных в каждой группе и в итоге попали к одной из студенток, которая входила в инициативную группу. Известно, что ранее девушка брала академический отпуск, но затем восстановилась и активно участвовала в подготовке к выпускному.

По словам однокурсников, студентка внезапно призналась, что деньги — около 5 миллионов рублей — «потеряны». Сначала она ссылалась на технические сбои при переводе средств через банкомат, затем перестала выходить на связь.

Родители и студенты обратились в полицию, а также уведомили об инциденте руководство вуза. Сейчас выпускники в срочном порядке ищут новое место для праздника, однако вероятность его проведения остается под вопросом, поскольку времени на организацию практически не осталось.

До этого в Приморье сотрудники медицинского учреждения похитили у государства 46 млн рублей. Мошенничество совершалось организованной группой лиц в течение четырех лет. Было установлено, что преступную схему разработала главный бухгалтер учреждения, вовлекшая в нее еще семь сотрудников. На банковские счета соучастников перечислялась необоснованно завышенная заработная плата. Затем деньги обналичивались, частично присваивались, а частично передавались в личное пользование главному бухгалтеру.

Ранее сотрудница банка украла у пожилых вкладчиков более 5,6 млн рублей.

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