В «Единой России» отметили темпы строительства соцобъектов в Курганской области

Строительство бассейна «Аквамарин» в Курганском государственном университете, который реализуется по народной программе «Единой России», подходит к завершению. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

«Готовность объекта высокая, уже идут пуско-наладочные работы. Проект грамотный. Бассейн находится в густонаселенном районе, его ждут жители и он точно будет востребован», — отметил Якушев.

Отмечается, что бассейн площадью более двух тысяч квадратных метров оснащен шестью дорожками длиной 25 метров. При проектировании учтены современные требования доступности для маломобильных групп населения: предусмотрены пандусы, широкие дверные проемы и специальные ограждения. Открытие бассейна «Аквамарин» запланировано на текущий год.

Новый спортивный объект станет первым специализированным физкультурно-оздоровительным комплексом в Заозерном микрорайоне, где проживают более 100 тысяч человек. В месяц бассейн сможет принимать до 12 тыс. посетителей. Здесь смогут заниматься как любители, так и профессиональные спортсмены.

Владимир Якушев подчеркнул эффективность регионального подхода к строительству.

«Региону удается строить качественные объекты за небольшие деньги. В очередной раз призываю приехать сюда поучиться», — отметил он.

Отмечается, что в рамках народной программы «Единой России» по всей стране возводится более 100 спортивных объектов. Их цель — развитие массового спорта и повышение доступности физической культуры для всех категорий граждан.