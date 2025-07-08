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Законопроект «Единой России» позволит обеспечить покрытие сотовой связью трасс

«Единая Россия» упростит размещение объектов связи вдоль дорог
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Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон «Единой России», направленный на упрощение размещения объектов связи вдоль автомобильных дорог, сообщается на сайте партии.

Документ подготовлен во исполнение поручений президента, данных в послании Федеральному собранию, и регламентирует вопросы строительства и эксплуатации инженерных коммуникаций, линий и сооружений связи в границах полос отвода автодорог.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский пояснил необходимость принятия закона.

«Речь идет о поручении до 2030 года обеспечить устойчивым покрытием сотовой связи все наши федеральные трассы. До сегодняшнего момента инфраструктурно это было сделать невозможно», — отметил парламентарий.

По его словам, принятый закон устраняет правовые пробелы, позволяя операторам связи устанавливать антенно-мачтовые сооружения в полосе отвода автомобильных дорог.

«Этот закон является частью народной программы «Единой России». Его принятие придаст новые стимулы, возможности для обеспечения необходимым устойчивым сигналом связи наших федеральных дорог. А это и навигация, и возможность вызвать помощь, просматривать контент в интернете», — добавил Боярский.

Закон закрепляет норму о том, что земельные участки в границах полос отвода автодорог могут использоваться для размещения и эксплуатации сооружений связи. Предполагается, что это создаст условия для повышения качества мобильной связи вдоль федеральных трасс, что особенно важно для безопасности дорожного движения и доступа к цифровым сервисам.

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