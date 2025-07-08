Найден захваченный пиратами корабль с баснословными сокровищами

Археологи, изучавшие обломки затонувшего парусника, выяснили, что имеют дело с португальским кораблем Nossa Senhora do Cabo. Об этом сообщило издание LiveScience.

Известно, что в начале 1721 года корабль вышел из португальской колонии Гоа и направился в Лиссабон. На борту судна находились баснословные по тем временам сокровища, в числе которых были слитки золота и сундуки с жемчугом. Общая стоимость груза в пересчете на современные деньги может превышать $138 млн (около 11 млрд рублей). Корабль попал в шторм, а вскоре его атаковали пираты. Они захватили Nossa Senhora do Cabo и все сокровища перевезли на остров Сент-Мари.

Американские исследователи из Центра сохранения исторических кораблекрушений изучали обломки 16 лет. По словам археолога Марка Агостини, из-под воды подняли более 3,3 тыс. предметов. Анализ конструкции судна, исторических записей и находок подтверждает, что специалисты имеют дело именно с Nossa Senhora do Cabo.

До этого археологи обнаружили в Перу 3500-летний город Пенико. Предположительно, он был основан между 1800 и 1500 годами до нашей эры. Археологи предположили, что он был ключевым торговым узлом, соединяющим ранние общины побережья Тихого океана с жителями Анд и бассейна Амазонки.

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