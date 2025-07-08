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Кадыров высказался о братстве с Даудовым и попытках его очернить

Кадыров заявил, что чем больше пытаются очернить Даудова, тем их братство крепче
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале пост, посвященный председателю правительства региона Магомеду Даудову. Он также прокомментировал попытки очернить Даудова, отметив, что их братство становится только крепче.

«Дорогой БРАТ, врагам не понять нашего братства. Им никогда не пережить этого высокого чувства, так как не знают, каким трудом оно достигается. Им не понять, что только настоящий БРАТ может рискнуть своей жизнью и отомстить за кровь дорогого ОТЦА Ахмата-Хаджи — не зная, вернется ли живым», — написал лидер Чечни.

По его словам, недоброжелателям не понять, что только настоящий брат может открыто говорить правду, какой бы горькой она ни была.

«Врагам не понять, что чем больше они пытаются тебя очернить в моих глазах и в глазах моего окружения, тем крепче наше братство, тем выше ты среди остальных», — отметил Кадыров.

Он также подчеркнул, что это братство прошло проверку временем и «кровью». Оно основано на взаимном уважении, на самоотверженности ради своего народа. Такую крепкую связь нельзя разорвать «жалкими слухами и домыслами», добавил глава Чечни.

Ранее Кадыров впервые за долгое время провел совещание.

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