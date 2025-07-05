Кадыров впервые за долгое время провел совещание

Глава Чечни Рамзан Кадыров впервые за три месяца провел совещание с членами правительства региона. О проведении совещания чиновник написал в своем Telegram-аккаунте.

Кадыров обсудил с подчиненными ход специальной военной операции (СВО). С докладом выступил руководитель местного оперативного штаба по проведению СВО Магомед Даудов.

Глава Чечни сообщил, что на сегодняшний день в зону СВО направлены 60 344 бойцов из республики, 22 064 человек из них — добровольцы.

«Более 13 тысяч чеченских военнослужащих сейчас «с честью и достоинством выполняют боевые задачи на ключевых направлениях», — добавил Кадыров.

Руководитель администрации главы и правительства Чечни Галас Таймасханов рассказал, что в скором времени в регионе будет создана общественная организация Ассоциации ветеранов СВО. Она будет направлена на защиту прав и интересов участников спецоперации, вовлекать их в общественную и патриотическую деятельность.

Кроме того, на территории Чечни появилась некоммерческая организация «Комитет семей воинов Отечества ЧР», добавил Кадыров. По аналогии с федеральным проектом «Время героев» в республике на базе ЧГУ будет запущена программа «Турпалхо-95» для подготовки профессиональных управленцев из числа ветеранов СВО. Бойцы в дальнейшем смогут работать органах власти, местного самоуправления и госструктурах республики.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести обязательный сбор ДНК у военных.