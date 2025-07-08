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В Башкирии из дома 77-летнего мужчины вывезли 10 грузовиков мусора

В Уфе судебные приставы вывезли 10 грузовиков мусора из дома пенсионера
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В Уфе судебные приставы принудительно расчистили двор и дом 77-летнего мужчины от залежей мусора. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ФССП по Республике Башкортостан.

«‎77-летний уфимец годами собирал различное имущество и скапливал его в своем жилище. Со временем нажитого стало столько, что для самого хозяина в доме не осталось места. Тогда домовладелец стал рыть в залежах непригодных для использования вещей ходы и лабиринты, но свое увлечение не оставил, ежедневно пополняя домашний музей новыми экспонатами», — сказано в сообщении.

В 2023 году пенсионер чуть не утонул в собственных вещах и мусоре, рассказали приставы. На крики о помощи сбежались соседи и вызвали экстренные службы. Нашли пенсионера по торчащим из мусора ногам. Спасатели помогли ему, выкинув часть вещей, но вскоре пенсионер принес новые.

По словам соседей, из-за такого соседства у них завелись крысы, мыши, тараканы. Местные стали избегать мужчину и обходить его дом.

Известно, что суд обязал уфимца навести в доме порядок, но он игнорировал решение. Судебные приставы Советского районного отдела возбудили исполнительное производство и приехали на адрес пенсионера. В мусоре сотрудники ведомства нашли просроченные консервы, обломки старой техники, макулатуру, бытовые отходы и даже крыс.

Ранее женщина, одержимая сбором мусора, заполнила элитную квартиру за $5 млн вещами со свалки.

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