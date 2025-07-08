Учитель обществознания массово похищал у медсестер нижнее белье в больничном общежитии

В Таиланде 36-летнего местного жителя задержали по подозрению в краже десятка женских трусов и бюстгальтеров у медсестер из общежития больницы. Об этом сообщает Workpointnews.

По информации издания, инцидент произошел в провинции Бурирам. Мужчина, который работает школьным учителем по обществознанию, тайно пробирался к комнатам, где жили медсестры, и забирал с бельевых веревок их нижнее белье.

Полиция начала искать преступника после массового обращения молодых женщин: все они жаловались, что кто-то ворует их нижнее белье. Получив заявления, правоохранители установили перед зданием общежития скрытую камеру в надежде, что преступник вернется за «добычей». Так и произошло: мужчина дважды заявлялся в общежитие по ночам. Он подъезжал к больнице на пикапе со снятыми номерами, подходил к комнатам и собирал новые предметы в свою коллекцию. После этого возвращался домой.

При обыске его жилья полиция нашла десятки трусов и бюстгальтеров, принадлежавших потерпевшим. Мужчина признался, что испытывал влечение к личным вещам девушек. Также он рассказал, что через некоторое время планировал их сжечь.

При задержании подозреваемого, правоохранители провели ему тест на наркотики, который дал положительный результат.

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