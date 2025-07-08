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«Черное пятно с ладонь»: у получившего ожог в автобусе сибиряка начался некроз

В Красноярске у юноши, получившего химический ожог в автобусе, начался некроз
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Молодому человеку из Красноярска, который получил химический ожог, присев в автобусе, диагностировали некроз тканей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на мать потерпевшего.

По словам женщины, ее 18-летний сын ехал в гости к другу и не обратил внимание на странную жидкость, разлитую на сидении. Через некоторое время юноша почувствовал в ягодицах сильное жжение. Пересев на соседнее кресло, он увидел, что его предыдущее сидение было чем-то испачкано.

В гостях молодой человек принял душ и обработал повреждение. В больницу юноша поехал, после того, как вернулся домой: его мать увидела ожоги и сказала, что ему срочно нужна помощь.

«Правая ягодица была еще более-менее, а на левой был глубокий ожог, начался некроз. Черное пятно размером с ладонь», — поделилась собеседница СМИ.

В больнице потерпевшему заявили, что ему необходима госпитализация. Сейчас врачи оценивают его состояние пациента как удовлетворительное. Есть вероятность, что его выпишут уже до конца недели.

Ранее аналогичный инцидент произошел в Санкт-Петербурге: жертвами злой шутки неизвестных стали две пассажирки автобуса.

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