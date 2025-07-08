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В Госдуме отреагировали на идею ограничить использование иностранных флагов в России

Никонов считает, что в России нет смысла ограничивать использование иностранных флагов
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов в беседе с «Газетой.Ru» назвал бессмысленной инициативу ограничить использование иностранных флагов в России. До этого лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что его фракция разрабатывает законопроект, который будет регламентировать случаи демонстрации государственной символики других государств.

«Думаю, шансов на принятие законопроекта нет из-за его бессмысленности», — сказал Никонов.

О предложении лидера «Справедливой России» ограничить использование иностранных флагов в России сообщил Telegram-канал «Кровавая барыня». По мнению Миронова, демонстрация символики других государств, среди которых и флаг, зачастую используется диаспорами, чтобы «противопоставлять себя коренному населению» и разжигать межнациональную рознь.

При этом парламентарий уточнил, что в ряде случаев демонстрация иностранной символики будет уместна: дипмиссии, представительства международных организаций, различные выставки и форумы, спортивные и культурные мероприятия с участием иностранных делегаций.

Ранее Миронов предлагал проверить иностранные диаспоры на московских рынках.

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