На Алтае двое братьев сожгли квартиру после ссоры с матерью из-за плохих оценок

В Алтайском крае двое мальчиков поссорились с матерью из-за плохой успеваемости в школе и в отместку сожгли квартиру, в которой находился их двухлетний брат. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в Камне-на -Оби, мать отругала двух сыновей 9 и 11 лет за плохие оценки в школе. Дети решили отомстить ей и сжечь квартиру, жить мальчики намеревались у бабушки в соседнем селе.

Несовершеннолетние подожгли рулоны обоев в одной из комнат, оделись и ушли, спустя некоторое время они вспомнили, что забыли в горящей квартире двухлетнего младшего брата. Дети поспешили обратно, но жилье уже полыхало, ребенка удалось спасти соседям, которые вызвали пожарных.

После разбирательств братьев-поджигателей о отправили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

До этого сообщалось, что в Кировском районе Ленинградской области школьник попал в больницу с отравлением продуктами горения, забыв про еду, которая стояла на плите. Ребенок увлекся игрой на компьютере и забыл, что оставил на включенной плите обед. Подробности о состоянии пострадавшего неизвестны.

Ранее в Удмуртии двое детей спрятались под кроватью во время пожара.