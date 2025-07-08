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Суд в Москве оштрафовал три соцсети на 21 млн за нарушения в России

Таганский суд выписал Twitch, TikTok и Pinterest штрафы по 7 млн рублей
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Shutterstock/FOTODOM

Таганский суд Москвы во вторник оштрафовал популярные зарубежные платформы Twitch, TikTok и Pinterest на 7 млн рублей каждую. О решениях сообщила объединенная пресс-служба столичных судов.

Причиной стало повторное неисполнение ими российского законодательства. Как сообщили в пресс-службе суда, все три компании признаны виновными по части 3 статьи 13.50 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ. Эта статья касается повторного отказа владельцев социальных сетей от мониторинга контента и непринятия мер по блокировке запрещенной в России информации.

В суде уточнили, что это не первый случай привлечения данных сервисов к ответственности. Они уже неоднократно получали административные наказания за аналогичные нарушения, включая отказ удалять запрещенный контент.

В Роскомнадзоре сообщали, что платформа Twitch в России уже накопила штрафов почти на 70 млн рублей. Причиной стали регулярные случаи, когда сервис не удалял запрещенный контент и не выполнял обязанности владельца соцсети, как требует российское законодательство.

Ранее стало известно, что платформа Twitch может полностью уйти из России.

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