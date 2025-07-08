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Россияне смогут создать виртуальные открытки из семейных фото

Одноклассники запустили мини-приложение, превращающее семейные фото в открытки
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Одноклассники

Ко Дню семьи, любви и верности соцсеть Одноклассники запустила мини-приложение, превращающее семейные фото в открытки. Об этом сообщила пресс-служба ОК.

Открытки можно создать в мини-приложении «Семья рядом» — нужно выбрать шаблон и загрузить от двух до четырех снимков. Пользователи, которые поделятся результатом на своих страницах, станут участниками розыгрыша призов.

В мини-приложении есть возможность поделиться открыткой на своей странице в Одноклассниках, отметить на ней родных людей и поздравить их с праздником. Каждая публикация автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. Главный приз — сертификат на путешествие для всей семьи.

Ранее в России появился сервис знакомств для серьезных отношений.

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