Россияне смогут создать виртуальные открытки из семейных фото

Ко Дню семьи, любви и верности соцсеть Одноклассники запустила мини-приложение, превращающее семейные фото в открытки. Об этом сообщила пресс-служба ОК.

Открытки можно создать в мини-приложении «Семья рядом» — нужно выбрать шаблон и загрузить от двух до четырех снимков. Пользователи, которые поделятся результатом на своих страницах, станут участниками розыгрыша призов.

В мини-приложении есть возможность поделиться открыткой на своей странице в Одноклассниках, отметить на ней родных людей и поздравить их с праздником. Каждая публикация автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. Главный приз — сертификат на путешествие для всей семьи.

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