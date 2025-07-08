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Исследователи выяснили утренние предпочтения жителей России

Rambler&Co: более 40% россиян начинают утро с чтения новостей
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Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Свыше 50% жителей России предпочитают ранний подъем до семи часов утра, 41% утром читают новости. Об этом на основании собственного исследования сообщил медиахолдинг Rambler&Co.

Cогласно данным опроса пользователей в Сети, посвященному их времяпрепровождению в утреннее время, 57% россиян поднимаются до семи утра. Ещё 18% предпочитают подъем в промежутке между семью и восемью утра, 10% — встают ближе к девяти. После этого времени начинают день лишь 8% респондентов.

Проснувшись, жители России чаще всего идут на кухню. 25% сразу же делают бодрящие напитки или пьют воду. 16% изучают новости, такое же количество респондентов предпочитают информационную тишину. Зарядку делают 13% опрошенных.

Уже с утра многие респонденты изучают какой-либо информационный контент. 41% предпочитают новости, преимущественно на порталах и в Telegram-каналах. Однако только 8% сразу отвечают на сообщения в соцсетях и мессенджерах.

При этом определенный утренний ритуал есть у половины опрошенных, из них 50% ежедневно придерживаются его, еще 37% стремятся к этому. 11% респондентов каждое утро начинают по-разному, 2% признали, что хотели бы закрепить привычки, но пока результата не достигли.

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