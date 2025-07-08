Сервис Звук пригласил посетителей пикника афиши посетить свою зону

На «Пикнике Афиши х Сбер» на Елагином острове Звук представит свою локацию

Музыкальный сервис Звук создаст собственную сцену и откроет лаунж с кастомизацией вещей на фестивале «Пикник Афиши х Сбер» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

На именной площадке Звук организует выступление молодых артистов, представляющих разнообразные жанры — от танцевальной электроники до рэпа. В лайнапе выступят рэпер Mnogoznaal, певица Rozalia, уфимская хаус-группа «Лауд» и инди-поп-дуэт «Базар». Также зрителей ожидают выступление хип-хоп исполнителя Markul и проекта Тимофея Якимова.

Помимо музыкальной программы, Звук организует для гостей лаунж-зону с надувными фигурами и пуфами для отдыха. Все посетители получат бесплатную подписку на сервис Звук сроком на 90 дней без привязки к банковской карте. Для детей будут установлены яркие фигуры маскота Звуша, с которыми можно сделать креативные фотографии.

Также Звук предложит гостям фестиваля снять клип под любимый трек или воспользоваться кастомизацией вещей. За подписку на сервис посетители смогут получить бандану и создать на ней собственный дизайн.