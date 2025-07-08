Российские школьники и студенты примут участие в международном конкурсе по ИИ

Сбер и Альянс в сфере ИИ проведут конкурс AI Challenge для детей и молодежи

Сбер и Альянс в сфере искусственного интеллекта раскрыли содержание заданий основного этапа международного конкурса по искусственному интеллекту AI Challenge для детей и молодежи. Призовой фонд в этом году составляет 15,6 млн рублей, отметили организаторы.

Участникам из разных стран предстоит решить реальные задачи от крупных технологических компаний и научных центров. К соревнованию с этого года могут присоединиться не только школьники, но и студенты до 25 лет, проходящие обучение в колледжах и вузах. Конкурс проходит в трех треках, ориентированных на возраст и уровень подготовки участников.

В индивидуальном треке «Начинающие» примут участие школьники до 8-го класса. Задачи для них основываются на базовых знаниях Python и машинного обучения. Участники смогут выбрать из двух направлений: создание помощника для проверки сочинений ОГЭ от СберОбразования или модель предсказания просмотров рекламных объявлений от VK.

В треке «Школьники» соревнуются учащиеся старших классов и студенты СПО. Здесь предусмотрены задачи средней и повышенной сложности, требующие хороших навыков программирования и знания классических алгоритмов машинного обучения. Среди задач — оценка освещенности на изображениях от AIRI, создание системы контроля наружной рекламы с использованием компьютерного зрения от «Ростелекома» и направление от «Росатома» по квантовым технологиям.

В треке для студентов колледжей и вузов содержатся более сложные задачи, связанные с биоинформатикой, компьютерным зрением и диалоговыми системами. Среди них — разработка модели предсказания предрасположенности к заболеваниям на основе метилирования ДНК от AIRI, создание алгоритма для определения дипфейков и задачи от Сбербанка и MWS AI.

К конкурсу уже присоединились участники из 37 стран. Больше всего заявок подано из России, в частности, из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Самары, Казани, Нижнего Новгорода и Уфы. Регистрация на мероприятие продлится до 22 сентября, приступать к решению заданий разрешено с 9 июля.

Церемония награждения победителей конкурса состоится в Москве на международной конференции AI Journey. Также они получат возможность пройти специальную программу подготовки к Международной олимпиаде по ИИ (IOAI) в 2026 году.