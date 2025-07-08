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Названы самые популярные бьюти-специальности у россиян в 2025 году

«Эколь»: массажист стал самой популярной бьюти-специальностью у россиян
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Depositphotos

Самыми востребованными направлениями для обучения у россиян в первом полугодии 2025 года стали массажист (12,4%), косметолог-эстетист (9,4%) и бровист (8%). Это следует из исследования международной сети учебных пространств в сфере красоты «Эколь», которое есть в распоряжении «Москвы 24».

В пятерку самых популярных также вошли визажист (4,9%) и лэшмейкер (4,7%). Аналитики уточнили, что в 2024 года топ-3 выглядел иначе: на первом месте была профессия массажист (11%), на втором месте — бровист (8%), а на третьем – косметолог (7%).

«Москва оказалась лидером по подготовке специалистов бьюти-индустрии. Каждый седьмой обучающийся проходит курсы в столице. В топ-3 оказались студенты Санкт-Петербурга (8,9%) и Нижнего Новгорода (5,5%). В пятерку городов, где обучаются больше всего россиян, вошли Екатеринбург (5,48%) и Новосибирск (2,94%)», — говорится в исследовании.

Специалисты также уточнили, что 56% опрошенных выбирали бьюти-специальность, чтобы освоить новую профессию или сменить сферу деятельности, 24% — будут использовать новые знания только для себя и близких.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб до этого говорила, что в России традиционно высоким спросом для выпускников пользуются строительные специальности. Она отметила, что при выборе колледжа или техникума абитуриентам стоит ориентироваться на ключевые отрасли своего региона.

Ранее сообщалось, что большинство российских геймеров считают киберспорт профессией.

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