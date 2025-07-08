Юрист объяснил, при какой температуре в помещении нельзя работать

Директор юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин сообщил, что сотрудники имеют право отказаться от выполнения работы, если температура на рабочем месте превышает допустимый уровень. Для офисных работников этот предел составляет 28°C. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Если температура воздуха больше допустимых пределов, то работать вообще нельзя (иначе будет нарушение санитарных правил и норм), а значит, работники имеют право отказаться от работы в таких условиях в соответствии со статьей 216 Трудового кодекса РФ», — пояснил Южалин.

По его словам, максимально допустимая температура для работы в офисе не должна превышать 28 градусов Цельсия. Допустимые диапазоны температуры зависят от категории работ и уровня энергозатрат организма. Для определения ограничений, применимых к конкретному виду деятельности, следует ознакомиться с документами СанПиН.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, при повышении температуры в рабочем помещении до 28,5°C следует сокращать продолжительность рабочего дня на 1 час, при температуре 29°C — на 2 часа, при температуре 30,5°C — на 4 часа. Работа при температуре воздуха выше 32,5°C относится к категории опасных (экстремальных) по показателям микроклимата, подчеркнул эксперт. В случае работы на открытом воздухе при такой температуре рекомендуется перенести работы на утреннее или вечернее время. Однако, как отметил Южалин, работодатель не обязан следовать этим рекомендациям.

До этого глава министерства просвещения Сергей Кравцов сообщил, что норма рабочего времени для школьного учителя не должна превышать 36 часов в неделю.

Ранее юрист заявил, что ради выплаты россиянам 13-й зарплаты нужно менять Трудовой кодекс.