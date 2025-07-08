В России решили бороться с «патентным троллингом»

В России предлагают ввести меры по борьбе с «патентным троллингом»

В России может быть начата борьба с «патентным троллингом» — практикой регистрации прав на интеллектуальную собственность с целью последующего судебного преследования нарушителей и получения денежной компенсации. С инициативой противодействия этому явлению выступила Ассоциация представителей электронной торговли (АПЭТ), обратившаяся в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), пишут «Известия».

В настоящее время от действий «патентных троллей» в первую очередь страдают добросовестные продавцы, осуществляющие свою деятельность на маркетплейсах. Ассоциация представителей электронной торговли предлагает ввести государственное регулирование с целью ограничения недобросовестной конкуренции.

АПЭТ настаивает на закреплении в правовом поле определения «патентный троллинг», а также на дополнении закона «О защите конкуренции».

Термин «патентный тролль» впервые появился в 1993 году в американском журнале Forbes для обозначения юридического или физического лица, приобретающего исключительные права на объекты интеллектуальной собственности с целью дальнейшего получения прибыли. Основная цель «троллей» — извлечение прибыли путем предъявления массовых претензий, исков или угроз в адрес различных компаний. При этом они не занимаются собственным производством товаров или оказанием услуг.

До этого Государственная дума РФ утвердила в окончательном чтении законопроект, который вносит изменения в методологию исчисления компенсационных выплат за посягательства на авторские права, использование товарных знаков и иные нарушения в сфере интеллектуальной собственности.

Ранее Apple обязали выплатить огромный штраф за нарушения патента.