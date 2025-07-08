На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России решили бороться с «патентным троллингом»

В России предлагают ввести меры по борьбе с «патентным троллингом»
true
true
true
close
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

В России может быть начата борьба с «патентным троллингом» — практикой регистрации прав на интеллектуальную собственность с целью последующего судебного преследования нарушителей и получения денежной компенсации. С инициативой противодействия этому явлению выступила Ассоциация представителей электронной торговли (АПЭТ), обратившаяся в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), пишут «Известия».

В настоящее время от действий «патентных троллей» в первую очередь страдают добросовестные продавцы, осуществляющие свою деятельность на маркетплейсах. Ассоциация представителей электронной торговли предлагает ввести государственное регулирование с целью ограничения недобросовестной конкуренции.

АПЭТ настаивает на закреплении в правовом поле определения «патентный троллинг», а также на дополнении закона «О защите конкуренции».

Термин «патентный тролль» впервые появился в 1993 году в американском журнале Forbes для обозначения юридического или физического лица, приобретающего исключительные права на объекты интеллектуальной собственности с целью дальнейшего получения прибыли. Основная цель «троллей» — извлечение прибыли путем предъявления массовых претензий, исков или угроз в адрес различных компаний. При этом они не занимаются собственным производством товаров или оказанием услуг.

До этого Государственная дума РФ утвердила в окончательном чтении законопроект, который вносит изменения в методологию исчисления компенсационных выплат за посягательства на авторские права, использование товарных знаков и иные нарушения в сфере интеллектуальной собственности.

Ранее Apple обязали выплатить огромный штраф за нарушения патента.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами