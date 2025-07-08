Россиянам назвали важные правила, как мыть фрукты и овощи

Фрукты и овощи не рекомендуется мыть при температуре выше 40°C. Горячая вода может повредить нежную кожицу некоторых плодов (например, ягод), а холодная — недостаточно эффективно удаляет загрязнения. А кипяток приведет к изменению внешнего вида и может разрушать структуру витаминов, рассказала «Газете.Ru» заведующая кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Асият Абдуллаева.

«Использовать мыло или средства для мытья посуды не рекомендуется — они могут остаться на продукте и при попадании внутрь вызвать раздражение пищеварительного тракта. Обычно моют фрукты и овощи проточной водой, но если они вам кажутся излишне обработанными, липкими, то лучше всего использовать пищевую соду. Раствор соды (готовится в пропорции — 1 столовая ложка на 1 литр воды) помогает удалить воск и пестициды. Также можно использовать уксусный раствор (1 часть уксуса на 3 части воды) —он дезинфицирует, но может изменить вкус», — объяснила она.

Крепкие овощи (морковь, огурцы, картофель) рекомендуется промывать 30–60 секунд губкой, мягкой щеткой или руками. Нежные плоды (клубника, виноград, помидоры) 20–30 секунд под проточной водой без давления, чтобы не повредить кожицу. Зелень и листовые овощи рекомендуется замочить на 2–3 минуты в холодной подсоленной воде, затем промыть в дуршлаге под струей воды, чтобы удалить песок.

«Обратите внимание, что необходимо срезать поврежденные участки — там скапливаются бактерии. У экзотических фруктов (манго, авокадо) мойте кожуру даже перед очисткой, чтобы грязь не попала на мякоть», — сказала эксперт.

Органические продукты также требуют тщательного мытья — они могут контактировать с природными загрязнителями. Даже если овощи или фрукты будут подвергаться термической обработке, предварительное мытье обязательно — это снижает риск попадания вредных веществ в пищу, резюмировала специалист.

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