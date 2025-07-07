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Российская полиция поймала таксиста-мигранта, который обворовывал клиентов

В Петербурге задержали таксиста-мигранта, который обворовывал клиентов
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Telegram-канал Петербургская полиция

В Санкт-Петербурге полиция задержала таксиста-иностранца, которого подозревают в серии краж у клиентов. Об этом сообщили в пресс-службе городского МВД.

Все потерпевшие вызывали машину, чтобы добраться домой из увеселительных заведений, и садились в такси в состоянии алкогольного опьянения. После поездки они оставались без смартфонов. Все потерпевшие отмечали, что водитель был за рулем белого Hyundai Solaris или Volkswagen Polo такого же цвета.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в кражах. Им оказался 43-летний мигрант-нелегал, подрабатывающий извозом на арендуемых авто», — рассказали в пресс-службе ведомства.

От действий мужчины пострадали две девушки и трое мужчин. У одного из потерпевших злоумышленник украл не только телефон, но и деньги со счета. Таксист зашел в приложение мобильного банка и списал более 465 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье «Кража» УК РФ. Фигурант арестован.

Ранее в Краснодарском крае сотрудницу МВД задержали за помощь нелегалам.

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