На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сергей Кириенко и Сергей Собянин показали концепцию нового Национального центра «Россия»

В Москве презентовали макет нового здания Национального центра «Россия»
true
true
true
close
Пресс-служба Национального центра «Россия»

7 июля первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и мэр Москвы Сергей Собянин провели презентацию концепции нового выставочного комплекса нового Национального центра «Россия». Она выполнена в бионическом стиле и отражает визуальные образы страны.

Национальный центр «Россия» будет располагаться на территории экспоцентра на Краснопресненской набережной. В нем будут функционировать выставочные площади, концертный зал, медиацентр, креативный кластер для молодежи, конгресс-центр и гастрономические ряды. Особенностью проекта станет мультимедийный фасад, который будет адаптироваться под различные события и праздники.

Сергей Кириенко отметил, что выставка «Россия» уже вошла в десятку самых посещаемых мест мира, занимая седьмое место по посещаемости за последние девять месяцев. Основными посетителями выставки являются школьники и студенты. Он подчеркнул, что по результатам социологических опросов 96-97% посетителей, покидая экспозицию, сообщали о чувстве гордости за Россию.

«Гордость и мечта — два образа, с которыми была связана выставка, а сейчас связан Национальный центр «Россия», — добавил Кириенко.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день в мире нет аналогов такого центра. Также, по его мнению, в этом пространстве содержатся ключевые смыслы, связанные с будущим и развитием России. Архитектурный проект нового здания был разработан с учетом огромного исторического наследия страны и желаний, которыми сегодня вдохновляется молодое поколение россиян.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что создание нового выставочного комплекса — это не только сохранение наследия Международной выставки «Россия», успешно прошедшей в 2023-2024 годах, но и новая площадка мирового уровня.

«По итогам реализации проекта Москва получит выставочную площадку мирового уровня. Уникальный выставочный комплекс станет новой точкой притяжения москвичей и гостей столицы», — рассказал Собянин.

Генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова уточнила, что центр будет не просто зданием, а местом, где передовые технологии сочетаются с природой, культурой и общением между людьми.

В настоящее время на территории экспоцентра проводятся подготовительные работы. Завершение строительства запланировано на 2029 год. До этого времени экспозиции центра будут доступны в павильоне № 7 экспоцентра, где сейчас проходит выставка «Путешествие по России».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами