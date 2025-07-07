Сергей Кириенко и Сергей Собянин показали концепцию нового Национального центра «Россия»

7 июля первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и мэр Москвы Сергей Собянин провели презентацию концепции нового выставочного комплекса нового Национального центра «Россия». Она выполнена в бионическом стиле и отражает визуальные образы страны.

Национальный центр «Россия» будет располагаться на территории экспоцентра на Краснопресненской набережной. В нем будут функционировать выставочные площади, концертный зал, медиацентр, креативный кластер для молодежи, конгресс-центр и гастрономические ряды. Особенностью проекта станет мультимедийный фасад, который будет адаптироваться под различные события и праздники.

Сергей Кириенко отметил, что выставка «Россия» уже вошла в десятку самых посещаемых мест мира, занимая седьмое место по посещаемости за последние девять месяцев. Основными посетителями выставки являются школьники и студенты. Он подчеркнул, что по результатам социологических опросов 96-97% посетителей, покидая экспозицию, сообщали о чувстве гордости за Россию.

«Гордость и мечта — два образа, с которыми была связана выставка, а сейчас связан Национальный центр «Россия», — добавил Кириенко.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день в мире нет аналогов такого центра. Также, по его мнению, в этом пространстве содержатся ключевые смыслы, связанные с будущим и развитием России. Архитектурный проект нового здания был разработан с учетом огромного исторического наследия страны и желаний, которыми сегодня вдохновляется молодое поколение россиян.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что создание нового выставочного комплекса — это не только сохранение наследия Международной выставки «Россия», успешно прошедшей в 2023-2024 годах, но и новая площадка мирового уровня.

«По итогам реализации проекта Москва получит выставочную площадку мирового уровня. Уникальный выставочный комплекс станет новой точкой притяжения москвичей и гостей столицы», — рассказал Собянин.

Генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова уточнила, что центр будет не просто зданием, а местом, где передовые технологии сочетаются с природой, культурой и общением между людьми.

В настоящее время на территории экспоцентра проводятся подготовительные работы. Завершение строительства запланировано на 2029 год. До этого времени экспозиции центра будут доступны в павильоне № 7 экспоцентра, где сейчас проходит выставка «Путешествие по России».