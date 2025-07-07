Медика посадили на 10 лет за введение препарата для аборта своей девушке

В Шотландии вынесли приговор фельдшеру, сделавшему тайный аборт женщине, которая ждала от него ребенка. Об этом сообщает Metro.

В 2021 году Стивен Духан, 33-летний фельдшер из Эдинбурга, познакомился с женщиной в Испании, скрыв, что женат. В 2023 году она сообщила ему о беременности. Тогда Духан пригласил ее к себе домой и тайно ввел гостье с помощью шприца препарат, измельчив таблетки для прерывания беременности. В результате она потеряла ребенка.

Женщина заподозрила неладное, когда обнаружила шприц с таблетками и нашла информацию о них в интернете. Она записала разговор с Духаном, где он признался в содеянном. После этого мужчина пытался уговорить жертву не обращаться в полицию и подкупал подарками — духами, деньгами, билетами на футбол.

Однако пострадавшая обратилась в больницу, и после того, как врачи подтвердили выкидыш, полиция начала расследование. На суде Духан признал вину в нападении, сексуальном насилии и принуждении к аборту. Его приговорили к 10 годам тюрьмы, так как своими действиями злоумышленник подорвал доверие к медицинскому персоналу.

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