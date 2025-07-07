Россиян предупреждают о новой схеме телефонного мошенничества

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин рассказал RT, что мошенники стали похищать аккаунты в Telegram через поддельные страницы входа.

По его словам, пользователю приходит сообщение по электронной почте или в мессенджере со следующими формулировками — «Ваш профиль будет удален», «На вас подана жалоба», «Обнаружена подозрительная активность». Также сообщение содержит ссылку, ведущую на поддельную страницу авторизации Telegram.

«Такой фейковый сайт почти неотличим от настоящего: тот же логотип, цвета, поля для ввода номера телефона или кода. Но все, что пользователь туда введет, напрямую попадет в руки мошенников. Как результат — злоумышленники могут перехватить контроль над Telegram-аккаунтом», — пояснил Немкин.

До этого россиян предупредили, что мошенники часто убеждают пользователей Android-устройств самостоятельно устанавливать вредоносные программы.

Злоумышленники чаще всего выдают себя за сотрудников операторов связи, банков, госорганов или даже за знакомых. В ведомстве отметили, что вредоносные файлы не появляются на телефоне сами по себе. Основная задача аферистов — убедить человека вручную установить зараженный APK-файл.

Ранее «Газета.Ru» писала, как защититься от мошенничества в мессенджерах.