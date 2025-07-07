На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупреждают о новой схеме телефонного мошенничества

Немкин: мошенники похищают аккаунты в Telegram через поддельные страницы входа
true
true
true
close
Личный архив Антона Немкина

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин рассказал RT, что мошенники стали похищать аккаунты в Telegram через поддельные страницы входа.

По его словам, пользователю приходит сообщение по электронной почте или в мессенджере со следующими формулировками — «Ваш профиль будет удален», «На вас подана жалоба», «Обнаружена подозрительная активность». Также сообщение содержит ссылку, ведущую на поддельную страницу авторизации Telegram.

«Такой фейковый сайт почти неотличим от настоящего: тот же логотип, цвета, поля для ввода номера телефона или кода. Но все, что пользователь туда введет, напрямую попадет в руки мошенников. Как результат — злоумышленники могут перехватить контроль над Telegram-аккаунтом», — пояснил Немкин.

До этого россиян предупредили, что мошенники часто убеждают пользователей Android-устройств самостоятельно устанавливать вредоносные программы.

Злоумышленники чаще всего выдают себя за сотрудников операторов связи, банков, госорганов или даже за знакомых. В ведомстве отметили, что вредоносные файлы не появляются на телефоне сами по себе. Основная задача аферистов — убедить человека вручную установить зараженный APK-файл.

Ранее «Газета.Ru» писала, как защититься от мошенничества в мессенджерах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами