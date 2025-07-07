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Россиянам рассказали, как защититься от мошенничества в мессенджерах

Эксперт НИФИ Минфина Дайнеко: россиян обманывают в мессенджерах с помощью фейков
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Мошенники активно рассылают россиянам в мессенджеры фейки, создают там поддельные чаты техподдержки и «выгодные» предложения о работе, инвестициях или продаже товаров. Цель одна — выманить деньги и конфиденциальную информацию, рассказала «Газете.Ru» эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.

«Мошенники в настоящее время используют все более изощренные схемы. Иногда пользователь сам находит фейковое предложение, иногда — получает сообщение якобы от знакомого. Даже голосовые сообщения и видеофайлы сегодня могут быть подделкой, созданной с помощью нейросетей. Чтобы не стать жертвой, важно соблюдать цифровую гигиену», — отметила Дайнеко.

Она посоветовала россиянам включить двухфакторную аутентификацию и поставить пароль или биометрию на вход в мессенджер, а также не хранить в чатах документы, пароли и другие конфиденциальные сведения. Дайнеко призвала не сохранять логины и пароли в браузере, ограничить видимость личных данных — номера, фото, даты рождения и установить антивирус на устройство.

Эксперт рекомендовала не переходить по сомнительным ссылкам, даже если они от знакомых, не передавать никому коды подтверждения из СМС, проверять тревожные сообщения: перезванивать близкому, прежде чем помогать.

Дайнеко сказала, что можно договориться с семьей о «кодовой фразе» для проверки подлинности и призвала не верить в легкий заработок, инвестиции без риска и бренды за полцены — это обман.

Финансист посоветовала менять пароли не реже раза в полгода и не использовать личную информацию в качестве пароля.

«Не входите в мессенджеры через публичный Wi-Fi. Сканируйте QR-коды только внутри приложения — так вы увидите, к чему именно подключаетесь», — заключила эксперт.

Сбербанк ожидает, что общий ущерб россиян от кибермошенничества в 2025 году может достичь 330–340 млрд рублей. По данным ЦБ, за январь — март этого года было зарегистрировано 296 600 случаев несанкционированного списания средств с клиентских счетов на общую сумму почти 6,9 млрд рублей.

Ранее россиянам раскрыли популярные в июле схемы мошенников.

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