В Новой Москве мигрант с ножом изрезал жену на глазах у дочери

В Новой Москве ищут мужчину, напавшего с ножом на супругу из ревности

Мужчину, проживающего в Новой Москве, подозревают в нападении на супругу. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в доме на Агрохимической улице. По версии следствия, местный житель напал на супругу и нанес ей не менее шести травм, после чего скрылся. Позже женщину обнаружили, но спасти не смогли.

В отношении мужа пострадавшей возбудили уголовное дело. Специалисты уже допросили очевидцев. Как полагают следователи, причиной произошедшего стала ревность.

«Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения подозреваемого и его задержание», – сообщается в публикации.

По данным СМИ, подозреваемый является уроженцем другой страны, в браке с ним женщина прожила 14 лет. У них есть 12-летняя дочь, на глазах у которой якобы все произошло. Она успела выбежать из квартиры и позвать на помощь.

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