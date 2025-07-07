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Директор «Тайгана» прокомментировал инцидент с вейпом и орангутаном

Директор «Тайгана» Зубков: девушка с вейпом совершила две глупости
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Telegram-канал «Mash на волне»

Директор крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков заявил, что девушка, давшая покурить вейп орангутану Дане, совершила две глупости. Видео с обращением опубликовано в Telegram-канале учреждения.

«Та девушка, которая дала этот вейп, она больше себя подвергла критике, а это молодой девушке ни к чему. Она совершала две глупости. Одну – то, что дала вейп, а другую – что выложила в социальные сети», — сказал Зубков.

Он также добавил, что с животным все в порядке и Дане не нужно лечение.

По словам главы парка, проблема этого инцидента лежит, скорее, в моральной плоскости.

В конце июня в сети распространилось видео, где девушка дает покурить вейп примату. Сначала она снимает, как курит сама, затем переводит камеру на животное и подносит к его губам электронное устройство, после чего орангутан в точности повторяет.

После резонанса вокруг инцидента посетительница парка записала видео с извинениями, в котором она призналась, что очень любит животных и не хотела навредить Дане. Позже выяснилось, что гостья «Тайгана», давшая покурить обезьяне, — спортсменка Анастасия Лучкина.

2 июля появилась информация, что она исключена из боксерского клуба «Боец».

Ранее в зоопарке Челябинска показали видео с новорожденным кенгуренком.

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