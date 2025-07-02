Россиянку, давшую покурить вейп орангутану, исключили из боксерского клуба

Спортсменка Анастасия Лучкина, давшая покурить вейп орангутану Дане из парка «Тайган», исключена из боксерского клуба «Боец». Об этом в беседе с ТАСС рассказал тренер девушки и руководитель организации Владимир Акатов.

«Она исключена из клуба. Мы разговаривали с ней. Извинения? А что теперь эти извинения, клуб на всю страну опозорила. Кому теперь эти извинения нужны,»— признался Акатов в беседе с журналистами.

В конце июня в сети распространилось видео, где девушка дает покурить вейп примату. Сначала она снимает, как курит сама, затем переводит камеру на животное и подносит к его губам электронное устройство, после чего орангутан в точности повторяет за посетительницей парка.

После резонанса вокруг инцидента Лучкина записала видео с извинениями, в котором она призналась, что очень любит животных и не хотела навредить Дане.

Ранее в зоопарке Челябинска показали видео с новорожденным кенгуренком.