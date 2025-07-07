В Сургуте пассажирка прорвалась в самолет, избежав проверки билета, и устроила дебош

В Сургуте женщина устроила дебош на борту самолета, куда проникла, не пройдя проверку. Видео, на котором ее выводят из самолета, появилось в региональных Telegram-каналах.

Инцидент произошел 5 июля в аэропорту Сургута. Пассажирка, летевшая в Минеральные Воды рейсом Utair, предположительно находясь в состоянии алкогольного опьянения, самостоятельно зашла в самолет, не пройдя обязательную проверку посадочного билета. При этом она оставила свой паспорт на стойке регистрации и отказалась покинуть борт по требованию сотрудников транспортной полиции.

На опубликованном в сети видео видно, как сотрудники транспортной полиции пытаются урегулировать ситуацию. Однако женщина категорически отказывается покидать салон, громко возмущается и кричит на полицейских: «Отойди от меня! Вы что творите?». При этом, по словам очевидцев, она оттолкнула правоохранителей и других пассажиров, пытаясь самостоятельно прорваться к трапу.

Дебош вызвал задержку рейса. В авиакомпании Utair случившееся пока не комментировали.

Ранее в Петербурге пьяный пассажир напал на водителя автобуса за просьбу покинуть салон.