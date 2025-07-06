На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге пьяный пассажир напал на водителя автобуса за просьбу покинуть салон

Агрессивный петербуржец разгромил автобус и напал на водителя с кулаками
true
true
true
close
SGr/Shutterstock/FOTODOM

Пьяный мужчина устроил дебош, не желая покидать салон автобуса в Санкт-Петербурге. Об этом пишет «МК в Питере».

Инцидент произошел вечером 5 июля на проспекте Просвещения. Нетрезвый мужчина отказался выходить из автобуса на остановке, начал вести себя агрессивно, схватил камень и разбил лобовое стекло маршрутки. Затем он попытался напасть на водителя.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Нарушителя задержали и доставили в отделение. В отношении 41-летнего петербуржца составили административный протокол за мелкое хулиганство. Оказалось, что задержанный уже не раз был судим за тяжкие преступления, в том числе грабежи, разбои и нанесение тяжких телесных повреждений. Ему был назначен административный надзор до 2032 года.

Известно, что пострадавший водитель пока не подал заявление, а сумма ущерба, причиненного транспорту, устанавливается.

Ранее мужчина устроил дебош и дрался с воображаемыми врагами в Петербурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами