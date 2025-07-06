В Петербурге пьяный пассажир напал на водителя автобуса за просьбу покинуть салон

Агрессивный петербуржец разгромил автобус и напал на водителя с кулаками

Пьяный мужчина устроил дебош, не желая покидать салон автобуса в Санкт-Петербурге. Об этом пишет «МК в Питере».

Инцидент произошел вечером 5 июля на проспекте Просвещения. Нетрезвый мужчина отказался выходить из автобуса на остановке, начал вести себя агрессивно, схватил камень и разбил лобовое стекло маршрутки. Затем он попытался напасть на водителя.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Нарушителя задержали и доставили в отделение. В отношении 41-летнего петербуржца составили административный протокол за мелкое хулиганство. Оказалось, что задержанный уже не раз был судим за тяжкие преступления, в том числе грабежи, разбои и нанесение тяжких телесных повреждений. Ему был назначен административный надзор до 2032 года.

Известно, что пострадавший водитель пока не подал заявление, а сумма ущерба, причиненного транспорту, устанавливается.

Ранее мужчина устроил дебош и дрался с воображаемыми врагами в Петербурге.